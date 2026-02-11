Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 22:12

Десятки дронов ВСУ сбили над тремя регионами РФ

Минобороны РФ: ПВО сбила 14 украинских БПЛА за четыре часа над тремя регионами

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все цели были ликвидированы с 16:00 до 20:00 по московскому времени 11 февраля.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Ранее частичную эвакуацию жителей нескольких домов провели в Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный. Оперативные службы проверили территорию и фрагменты аппарата. Также во всех школах Казани на некоторое время отменяли занятия из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

