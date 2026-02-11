Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 08:49

Занятия отменили во всех школах Казани

В школах Казани отменяли занятия на время из-за угрозы атаки беспилотников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во всех школах Казани на некоторое время отменили занятия из-за угрозы атаки беспилотников, сообщило управление образования города в своем Telegram-канале. Жителей города призывали оставаться дома. Позднее образовательный процесс возобновили.

Поступил сигнал угрозы атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион подвергся масштабной ночной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Воздушные удары были зафиксированы в 12 районах. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет, никому не потребовалась эвакуация. При этом три жилых дома остались без электричества.

Россия
Татарстан
Казань
школы
БПЛА
отмены
