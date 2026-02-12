Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 05:08

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 февраля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 февраля

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область, над регионом работала ПВО. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT написал, что в Мичуринске произошел пожар, кроме того, мощные взрывы раздались в окрестностях города во втором часу ночи. В публикации SHOT говорится, что всего было слышно минимум восемь сильных хлопков.

Кроме того, в Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Волчья Александровка.

«В результате очередного <…> удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал Гладков.

Также в результате атак украинских дронов и ракет в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил Гладков. Среди раненых оказалась четырехлетняя девочка из села Севрюково.

«При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок», — сказано в сообщении.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В 01:15 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что системы противовоздушной обороны отразили удары дронов в Волгоградской области.

SHOT со ссылкой на жителей уточнил, что, предварительно, в городе прозвучали взрывы, сбито более десятка воздушных целей, в одном из районов начался пожар и задымления. Как пишет канал, хлопки прозвучали в нескольких районах Волгограда, а также над соседним городом Волжский.

Позднее губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале сообщил, что на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в Волгоградской области, сообщил Бочаров. Другой дрон повредил квартиру в Волжском.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над Ростовской областью, 10 — над территорией Белгородской области, 10 — над Краснодарским краем, три дрона — над Республикой Крым, один — над Воронежской областью», — сказано в публикации.

