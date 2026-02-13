Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА SHOT показал кадры горящих машин во дворе дома в Волгограде после удара БПЛА

Видео пожара, вспыхнувшего во дворе жилого дома в Волгограде после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно масштабное возгорание на парковке у девятиэтажного дома.

Пламя охватило пять легковых автомобилей, припаркованных рядом друг с другом. Густой черный дым поднимается высоко в воздух, а жители наблюдают за происходящим с безопасного расстояния.

Ранее стало известно, что при массированной атаке беспилотников ВСУ Украины на Волгоградскую область пострадали три человека. Наибольший ущерб причинен дому многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В результате был госпитализирован 12‑летний мальчик. В Красноармейском районе в больницу доставлены 18‑летний юноша и женщина. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что украинские военные сбросили боеприпас с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Инцидент произошел ранним утром 12 февраля, когда жители многоквартирного дома спали.