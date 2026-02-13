Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 06:34

Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА

SHOT показал кадры горящих машин во дворе дома в Волгограде после удара БПЛА

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Видео пожара, вспыхнувшего во дворе жилого дома в Волгограде после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно масштабное возгорание на парковке у девятиэтажного дома.

Пламя охватило пять легковых автомобилей, припаркованных рядом друг с другом. Густой черный дым поднимается высоко в воздух, а жители наблюдают за происходящим с безопасного расстояния.

Ранее стало известно, что при массированной атаке беспилотников ВСУ Украины на Волгоградскую область пострадали три человека. Наибольший ущерб причинен дому многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В результате был госпитализирован 12‑летний мальчик. В Красноармейском районе в больницу доставлены 18‑летний юноша и женщина. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что украинские военные сбросили боеприпас с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Инцидент произошел ранним утром 12 февраля, когда жители многоквартирного дома спали.

Волгоград
ВСУ
дроны
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд
Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками
«Обреченная нация»: Британию предупредили о последствиях из-за мигрантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион
Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну
«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ
Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ
«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно
Финляндии предрекли негативные последствия из-за конфронтации с Россией
Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля
Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья
Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА
Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.