Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации Юрист Салкин: проживание по месту пребывания без регистрации грозит штрафом

Проживание без регистрации по месту пребывания влечет за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в такой ситуации с гражданина могут взыскать до 3 тыс. рублей, тогда как владельцу недвижимости грозит санкция до 5 тыс. рублей.

Формально проживание гражданина без регистрации по месту пребывания свыше 90 дней влечет административную ответственность. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2–3 тыс. рублей. Для собственника или нанимателя жилого помещения — 2–5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга санкции повышены: для гражданина — 3–5 тыс. рублей, для владельца или арендатора — 5–7 тыс. рублей. При этом такая штрафная модель, на мой взгляд, плохо соотносится с конституционным правом на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства, — предупредил Салкин.

Он отметил, что формально государство не требует «разрешения на проживание», однако на практике регистрационная процедура остается бюрократически обременительной. По словам юриста, гражданин вынужден тратить время, собирать документы и фактически выпадать из оборота, когда паспорт изымается для проставления отметки.

По сути, разумнее выглядит иной подход: добровольное уведомление государства об актуальном адресе для связи. Если гражданин не сообщил, где он реально доступен, он сам несет процессуальные риски — не получить юридически значимые уведомления, в том числе судебные, и пропустить сроки. Технически такой механизм вполне можно реализовать через портал госуслуг, без «карательной» логики и без превращения учета в суррогат разрешительного режима, — резюмировал Салкин.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили отменить обязательную регистрацию граждан. Новый законопроект заменяет обязанность правом.