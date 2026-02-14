Россиян предупредили об опасности хранения в телефоне ряда фотографий Доцент Валишвили предупредила об опасности хранения в телефоне фото документов

В памяти смартфона опасно хранить фотографии документов и банковских карт, рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. По ее словам, мошенники все чаще охотятся не за деньгами, а за персональными данными, которые позволяют украсть гораздо больше.

Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации, — заключила Валишвили.

Вредоносные программы делают телефон уязвимым для таких атак. Сама по себе привычка фотографировать документы «на всякий случай» кажется безобидной, но в случае взлома телефона именно эти снимки наносят наибольший ущерб.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин объяснил, что при неожиданном, «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя переводить полученные средства на свои же накопительные счета, на другие карты или снимать наличные. По его словам, любое движение таких средств может быть расценено правоохранителями как соучастие в отмывании денег.