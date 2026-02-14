Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:34

Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины атаковали Россию беспилотными летательными аппаратами в ночь на субботу, 14 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 20 целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего дронов противник запустил по Крыму. В небе над республикой сбили 13 целей. Еще два беспилотника уничтожили над Орловской областью и по одному — над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской областями.

По данным ведомства, накануне, 13 февраля, в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников. Дроны самолетного типа атаковали четыре российских региона.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников за шесть часов. Большая часть дронов была ликвидирована над Брянской областью.

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
