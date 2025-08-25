Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:55

«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона

Трамп заявил о планах переименовать Пентагон в Военный департамент

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. В ходе пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Белого дома, глава государства напомнил, что так американское министерство обороны называлось до 1949 года.

Министерство войны звучит лучше, чем министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже, — сказал Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов назвал украино-российский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.

До этого замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Трамп совмещает продажу ракет Евросоюзу и стремление к миру на Украине, поскольку не хочет отказываться от денег. По его словам, противостояние с Россией начал не нынешний хозяин Белого дома, а предыдущий президент США Джо Байден.

Прежде политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий.

США
Дональд Трамп
Пентагон
министерства
