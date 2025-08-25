Названа истинная причина желания Трампа договориться с Россией

Президент США Дональд Трамп стремится достичь соглашения с Россией, чтобы предотвратить ее сближение с Китаем, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что у американского лидера нет альтернативы, поэтому Вашингтон пытается сделать Москву своим партнером.

Теперь [у США] есть стремление договориться с нами, потому что альтернативы этому нет. Здесь никакой двойной игры нет. Трамп вполне открыто говорит о том, что его беспокоит союз России и Китая и наши партнерские отношения. Он хотел бы, чтобы Россия была партнером Соединенных Штатов, а не Китая, потому что иначе США будет гораздо сложнее вести свою стратегию противостояния с Китаем. Настрой администрации понятен, ― объяснил Дудаков.

Ранее замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Трамп совмещает продажу ракет Евросоюзу и стремление к миру на Украине, поскольку не хочет отказываться от денег. По его словам, противостояние с Россией начал не нынешний хозяин Белого дома, а предыдущий президент США Джо Байден.