Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут

Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут

Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут

Начните с приготовления ароматной основы: в кастрюле обжарьте на оливковом масле мелко нарезанный 1 лук-шалот и тонкие лепестки 1 небольшой головки чеснока до мягкости. Добавьте столовую ложку тертого свежего имбиря и щепотку хлопьев чили, чтобы запустить процесс детоксикации. Влейте 1,5 литра крепкого куриного бульона, добавьте два спелых помидора, нарезанных кубиками, и веточку свежего тимьяна. Доведите до кипения и томите на медленном огне 15 минут. За две минуты до готовности введите горсть свежего шпината и столовую ложку лимонного сока для свежести. Подавайте суп, обильно посыпав его рубленой кинзой и мелко нарезанным зеленым луком, которые добавят витаминов и аромата.

Ранее мы писали об идеальном ужине за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых.