«Сжигаются заживо»: Захарова не сдержалась после страшного преступления ВСУ Захарова заявила, что Украина на миллиарды от стран Запада убивает людей

Лидерам стран Европейского союза и НАТО необходимо осознать, что их многомиллиардная финансовая помощь Киеву приводит к гибели мирных жителей, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире проекта «Изолента Live». По ее словам, каждый президент и премьер-министр в ЕС должен получить информацию о произошедшем.

Сегодня утром <…> каждый президент и премьер-министр стран Европейского союза и НАТО должен получить себе <…> бумажку, где будет написано все <…>, они должны хотя бы один раз 1 января 2026 года понять, осознать до глубины души, что на их миллиарды, которые они вот буквально в очередной раз подписали Киеву, <…> люди сжигаются в новогоднюю ночь заживо, — сказала дипломат.

Представитель МИД России также заявила, что за гибель мирных жителей в результате атаки ВСУ на кафе в Херсонской области несут ответственность все, кто финансирует «террористических ублюдков на Украине». Она провела параллель между этим ударом и сожжением людей в белорусской деревне Хатынь.

В новогоднюю ночь три беспилотника атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы. В результате погибли 24 человека, среди которых был ребенок. В больницы доставили 13 пострадавших, включая двоих детей. Для оказания помощи пациентам были организованы консультации с врачами из федеральных клиник Минздрава.