Раскрыты успехи российской ПВО за Новый год Минобороны сообщило о поражении авиабомбы и 250 беспилотников ВСУ

Средства российской противовоздушной обороны уничтожили авиабомбу и 250 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолет Су-27.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Российские войска также ударили по объектам энергетики, которые работают на нужды украинского оборонного производства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, помещения, где собирают дальнобойные беспилотники, и места размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

ВС РФ с начала СВО уничтожили 670 самолетов и 283 вертолета, а также 106 444 беспилотника. Кроме того, удалось ликвидировать 26 826 танков и других бронемашин, 1634 установок РСЗО и 32 303 артиллерийских орудий и минометов.

