Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:44

Раскрыты успехи российской ПВО за Новый год

Минобороны сообщило о поражении авиабомбы и 250 беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Средства российской противовоздушной обороны уничтожили авиабомбу и 250 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолет Су-27.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Российские войска также ударили по объектам энергетики, которые работают на нужды украинского оборонного производства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, помещения, где собирают дальнобойные беспилотники, и места размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

ВС РФ с начала СВО уничтожили 670 самолетов и 283 вертолета, а также 106 444 беспилотника. Кроме того, удалось ликвидировать 26 826 танков и других бронемашин, 1634 установок РСЗО и 32 303 артиллерийских орудий и минометов.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за комплекса фатальных проблем. Он отметил, что по главе государства сильно ударили коррупционные скандалы и поражения ВСУ на фронте.

БПЛА
ВСУ
ПВО
Минобороны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Губернатор Оренбургской области отреагировал на удар ВСУ по Херсонщине
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.