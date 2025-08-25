Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 20:43

Трамп озвучил сроки окончания конфликта между Россией и Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

Конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. По словам главы Белого дома, ему раньше казалось, что решить его будет несложно, но он, видимо, ошибался. Трансляция пресс-конференции шла на YouTube-канале Белого дома.

Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже, — заявил американский лидер.

Ранее Трамп признался, что ему неизвестно, состоится ли встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он также отметил, что может отказаться от участия. По его словам, обе стороны должны сами все решить без третьих сторон.

До этого он сообщил, что у него состоялся очередной разговор с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что все его диалоги с российским президентом были хорошими. Известно, что предыдущая беседа проходила по инициативе Вашингтона и последовала за встречей Трампа с Зеленским.

Дональд Трамп
СВО
Украина
Россия
