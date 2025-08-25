Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 20:25

Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным

Трамп утверждает, что разговаривал с Путиным несколько раз на прошлой неделе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько раз общался с российским лидером Владимиром Путиным на прошлой неделе. Он сообщил об этом во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Да. Каждый разговор, который у меня состоялся с ним, был хорошим разговором, — рассказал Трамп.

На прошлой неделе, в ночь с 18 на 19 августа, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Инициатива исходила от американской стороны, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа прошла после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее Трамп заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете, что сроки встречи президентов России и Украины будут зависеть от них самих. По его словам, первая встреча должна пройти без его участия, но он готов присутствовать, если стороны договорятся.

До этого Трамп признался, что украинский конфликт оказался сложнее для урегулирования, чем ожидалось. Он отметил, что это связано с серьезными конфликтами личностей.

Дональд Трамп
Владимир Путин
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Режиссер Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он отмены в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды
В МВД раскрыли детали задержания врио замглавы Курщины
Киркорова уже не держат ноги? Почему он упал на «Новой волне»
Эксперт раскрыла, кто выиграет от нового порядка расчета среднего заработка
Трамп может снять запрет на дальнобойное оружие для Украины
Киев остался без финансовой поддержки от Трампа
Трамп озвучил сроки окончания конфликта между Россией и Украиной
Американский актер признался в одной особенности, связанной с Россией
Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным
Потеря отца, здоровья и сцены: кто проклял Филиппа Киркорова?
Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского
Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.