Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным

Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным Трамп утверждает, что разговаривал с Путиным несколько раз на прошлой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько раз общался с российским лидером Владимиром Путиным на прошлой неделе. Он сообщил об этом во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Да. Каждый разговор, который у меня состоялся с ним, был хорошим разговором, — рассказал Трамп.

На прошлой неделе, в ночь с 18 на 19 августа, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Инициатива исходила от американской стороны, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Беседа прошла после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее Трамп заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете, что сроки встречи президентов России и Украины будут зависеть от них самих. По его словам, первая встреча должна пройти без его участия, но он готов присутствовать, если стороны договорятся.

До этого Трамп признался, что украинский конфликт оказался сложнее для урегулирования, чем ожидалось. Он отметил, что это связано с серьезными конфликтами личностей.