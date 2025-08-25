Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта Трамп считал, что конфликт на Украине решить проще всего

Изначально украинский конфликт казался самым простым для урегулирования среди всех современных проблем, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляция проходила на YouTube-канале Белого дома.

И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов, — сообщил американский лидер.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что регулярно общается с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая денуклеаризацию, включая Китай. Трамп отметил, что США активно участвуют в разрешении конфликта между Россией и Украиной, характеризуя его как конфликт между личностями.

До этого сообщалось, что Трамп направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву фотографию с подписью «Ильхам, ты великий лидер». На снимке Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сидят рядом, взявшись за руки после подписания предварительного соглашения между странами при посредничестве США.