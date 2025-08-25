Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта

Изначально украинский конфликт казался самым простым для урегулирования среди всех современных проблем, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляция проходила на YouTube-канале Белого дома.
И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов, — сообщил американский лидер.
Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что регулярно общается с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждая денуклеаризацию, включая Китай. Трамп отметил, что США активно участвуют в разрешении конфликта между Россией и Украиной, характеризуя его как конфликт между личностями.
До этого сообщалось, что Трамп направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву фотографию с подписью «Ильхам, ты великий лидер». На снимке Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сидят рядом, взявшись за руки после подписания предварительного соглашения между странами при посредничестве США.