Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского Трамп: сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих

Сроки возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского зависят от них самих, заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Ее трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

Это зависит от них. Для танго нужны двое, — отметил он.

Он считает важным, чтобы первая встреча лидеров прошла без его участия.

Также во время пресс-конференции он назвал конфликт России и Украины конфликтом личностей. Он заявил, что Соединенные Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации.

Кроме того, американский лидер рассказал о своем намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. Глава государства напомнил, что так американское Министерство обороны называлось до 1949 года.

Ранее Трамп сообщил, что с прошлого понедельника регулярно разговаривает с Путиным. Он рассказал, что одной из ключевых тем стал вопрос денуклеаризации, к которому планируется подключить и Китай. По словам Трампа, США обладают наибольшим арсеналом ядерного оружия, на втором месте находится Россия, а на третьем — Китай.