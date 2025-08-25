Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 20:18

Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского

Трамп: сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сроки возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского зависят от них самих, заявил американский лидер Дональд Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Ее трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

Это зависит от них. Для танго нужны двое, — отметил он.

Он считает важным, чтобы первая встреча лидеров прошла без его участия.

Также во время пресс-конференции он назвал конфликт России и Украины конфликтом личностей. Он заявил, что Соединенные Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации.

Кроме того, американский лидер рассказал о своем намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. Глава государства напомнил, что так американское Министерство обороны называлось до 1949 года.

Ранее Трамп сообщил, что с прошлого понедельника регулярно разговаривает с Путиным. Он рассказал, что одной из ключевых тем стал вопрос денуклеаризации, к которому планируется подключить и Китай. По словам Трампа, США обладают наибольшим арсеналом ядерного оружия, на втором месте находится Россия, а на третьем — Китай.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Режиссер Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он отмены в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды
В МВД раскрыли детали задержания врио замглавы Курщины
Киркорова уже не держат ноги? Почему он упал на «Новой волне»
Эксперт раскрыла, кто выиграет от нового порядка расчета среднего заработка
Трамп может снять запрет на дальнобойное оружие для Украины
Киев остался без финансовой поддержки от Трампа
Трамп озвучил сроки окончания конфликта между Россией и Украиной
Американский актер признался в одной особенности, связанной с Россией
Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным
Потеря отца, здоровья и сцены: кто проклял Филиппа Киркорова?
Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского
Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.