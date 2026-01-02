Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 09:00

Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники

Мультимедийный каток на территории олимпийского комплекса «Лужники» Мультимедийный каток на территории олимпийского комплекса «Лужники» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Москвичи строят планы, как провести свободное время в новогодние праздники. Они окажутся продолжительными — 12 дней. Какие мероприятия стоит посетить с детьми в первые дни января 2026 года — в материале NEWS.ru.

Московские музеи: интерактивно и нестандартно

В новогодние праздники многие музеи будут работать бесплатно или предложат москвичам специальные программы. Явный лидер в музейном топе — Третьяковская галерея. В музее организуют новогодние елки с интерактивными театрализованными программами для детей и их родителей.

Еще один вариант — Дом культуры «ГЭС-2» в Москве. Речь идет о бывшей электростанции, превращенной в храм современного искусства. По мнению экспертов, если вы хотите чего-то необычного и нестандартного, вам сюда.

В зимние праздники Музей Москвы организует выставки, посвященные истории города и быту его жителей. Например, посетители узнают, как праздновали Новый год век назад.

Посетители на выставке в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве Посетители на выставке в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Парки и усадьбы: чаепития и концерты

Если вы хотите попасть в настоящую зимнюю сказку, то сходите в парки и усадьбы. Особый интерес для посетителей представляют музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

Например, администрация «Царицыно» уделяет отдельное внимание подсветке Большого дворца — в январские вечера она выглядит волшебно. В «Коломенском» посетителям предлагают покататься на тюбингах с естественных склонов. В парке стоит зайти в деревянный дворец царя Алексея Михайловича и церковь.

В новогодние праздники также можно посетить Северный речной вокзал. Он заметно преобразился после реставрации и теперь напоминает огромный белый корабль. В зимнее время на набережной и в парковой зоне у вокзала заливают каток под открытым небом.

Дворцово-парковый комплекс «Кусково» предлагает посетителям прогуляться по историческому парку. В частности в нем можно посмотреть на дворянскую усадьбу графов Шереметевых. В дни новогодних праздников в «Кусково» проводят концерты классической и органной музыки, выставки, а также экскурсии.

Кроме того, можно посетить рождественскую ярмарку на Тверской площади. Она оформлена в стиле «Московское чаепитие» — гостей встречают персонажи в костюмах царской эпохи. На площади проводят мастер-классы и подают авторский чай. В развлекательной программе — танцевальные уроки, роспись пряников и создание праздничного декора.

Рождественская ярмарка на Тверской площади Рождественская ярмарка на Тверской площади Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Зимой парк «Зарядье» подходит для спокойной прогулки с детьми. Праздничные павильоны и выставочные пространства ежедневно принимают гостей. С Парящего моста можно полюбоваться огнями Кремля и Москвой-рекой.

В каких районах Москвы открыли бесплатные катки

Зимой практически в каждом районе Москвы работают бесплатные катки с хорошим ледовым покрытием. В частности, они были открыты на Волгоградском проспекте, Коптевском бульваре и в сквере у метро «Некрасовка».

Кроме того, москвичи могут бесплатно посетить 12 катков в крупнейших парках. Среди них — Перовский парк, парк у прудов Радуга, Сокольники (два катка), парк «Северное Тушино», Гончаровский парк и другие.

Какие стоит посетить ледовые шоу и выставки в новогодние праздники

Красочные ледовые шоу в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышова в зимнем сезоне снова будут радовать москвичей и гостей столицы. В этом году увеличилось число площадок, на которых бесплатно пройдут представления.

В праздничные дни можно увидеть шоу в Южном Медведково, сквере у Гольяновского пруда, Братеево, Теплом стане, Тропарево-Никулино, а также в Щукино.

До середины января в столице будет проходить выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади». В главном универсальном магазине страны была открыта экспозиция из 81 елки — все они выглядят абсолютно по-разному. В частности в галерее можете увидеть копию первой рождественской елки, установленной во французском Эльзасе в 1605 году.

Новогодние елки в ГУМе Новогодние елки в ГУМе Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В национальном центре «Россия» в праздники можно посетить выставку «Книга сказок». Речь идет о необычном путешествии по главным сказаниям регионов РФ: от древнего карельского эпоса «Калевала» и северных легенд Ямало-Ненецкого округа до калининградских хомлинов и баек Рязани.

Фестиваль в центре Москвы: кулинарные мастер-классы и автогонки

Отдельного внимания заслуживает фестиваль «Путешествие в Рождество», который будет проходить до 11 января 2026 года. Гостям предложат приготовить новогодние блюда, научат основам чеканки и создания елочной гирлянды. На площадках главного зимнего фестиваля столицы организуют многочисленные мастер-классы. Кроме того, будут подготовлены интерактивные фотозоны и спектакли. Гости поиграют в керлинг и поучаствуют в заездах на автосимуляторах.

В рамках фестиваля также состоится тематический квест — поиск подарка мечты. Получив специальный паспорт путешественника, москвичи вместе с детьми отправятся на прогулку по украшенным улицам и сказочным локациям в разных округах столицы. При этом детская часть квеста пройдет на Манежной площади.

