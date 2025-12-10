Кадры доставки главной новогодней елки России в Кремль появились в Сети

Главную новогоднюю елку России доставили на территорию Московского Кремля. Перевозка осуществлялась на специальном грузовом автомобиле с праздничной надписью, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Доставка главного символа приближающихся новогодних праздников через кремлевские ворота прошла в штатном режиме. Ель была размещена на крупногабаритном грузовом транспортном средстве, на борту которого красовалась торжественная надпись «Новогодняя елка в Кремль». Для обеспечения безопасности и беспрепятственного проезда специальный транспорт сопровождался автомобилями дорожно-патрульной службы.

После въезда на территорию Кремля машина скрылась из поля зрения публики. Теперь специалисты приступят к установке и праздничному украшению главной елки страны, которая традиционно становится центром новогодних торжеств в Москве.

Ранее сообщалось, что привезенная ель стала победительницей традиционного конкурса новогодних елок среди лесничеств Московской области. В рамках него комиссия отсмотрела летом 24 дерева.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.