Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку

Новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.

На сайтах агрегаторов российских производителей сегодня представлено 13 отечественных компаний, занимающихся выпуском искусственных елок. Сегодня основной тренд на рынке данной продукции — большое внимание производителей к качеству и долговечности. Самые дорогие елки — из 100% литого полиэтилена, за ними следуют комбинированные модели. Наиболее бюджетными являются елки из ПВХ-пленки. Их срок службы 5–10 сезонов, — посоветовал Щербаченко.

Он отметил, что елку от российских производителей длиной 50–60 см можно купить от 400 рублей, в 90–100 см — от 1300 рублей, а от 1,5 м — от 2000 рублей. По словам доцента, китайские варианты елки длиной 50–60 см стоят от 600 рублей, в 90–100 см — от 1000 рублей, а от 1,5 м — от 2200 рублей.

По данным опроса, искусственные елки используют 75% жителей России. Для подбора изделия можно ознакомиться с обзорами наиболее востребованных моделей, которые регулярно публикуются в интернете, с отзывами о товарах на маркетплейсах или самостоятельно посетить магазин, — заключил Щербаченко.

Ранее управление делами президента России сообщило, что главную новогоднюю елку страны выбрали в подмосковной Рузе. В течение летнего сезона специальная комиссия осмотрела 24 дерева, которые соответствовали необходимым параметрам.