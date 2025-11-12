Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:16

Главную новогоднюю елку России выбрали в Подмосковье

В подмосковной Рузе выбрали главную елку России для празднования Нового года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главную новогоднюю елку России выбрали в подмосковной Рузе, сообщает управление делами президента РФ. В течение лета комиссия отсмотрела 24 подходящих под параметры дерева.

В итоге вековая лесная красавица найдена на территории Рузского муниципального округа Московской области. Ее высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров, — говорится в сообщении.

Кроме того, при выборе дерева комиссия учитывала состояние хвои и возможность безопасной транспортировки. В управлении уточнили, что елка должна перенести температурные перепады и не осыпаться, поскольку будет стоять три недели.

Ранее опрос аналитического центра ВЦИОМ показал, что большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов. Также 75% респондентов отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе. По их мнению, это одновременно поднимает настроение горожанам и способствует развитию экономики.

