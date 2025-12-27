Новый год — 2026
Точно не пожалеете, если приготовите на Новый год салат «Облако»: от него не оторваться

Салат «Облако» с копченой курицей станет украшением любого застолья. Вы точно не пожалеете, если приготовите его на Новый год.

Вкус получается многогранным и очень гармоничным: нежная картошка, ароматная копченая курица, пикантный лук, сливочные желтки и плавленый сыр создают насыщенную основу, которую венчает легкий верх из яичных белков. От этого салата не оторваться!

Вам понадобится: 3 отварные картофелины (очистить и натереть на мелкой терке), 300 г копченой курицы (нарезать мелкими кубиками), пучок зеленого лука (мелко нарезать), 3 вареных яйца (отделить белки от желтков, желтки натереть, белки натереть отдельно), 2 плавленых сырка (натереть на мелкой терке), майонез. Выкладывайте слои на блюдо, слегка промазывая каждый майонезом, кроме последнего: 1 — картофель, 2 — копченая курица, 3 — зеленый лук, 4 — тертые желтки, 5 — плавленые сырки. Верхний, завершающий слой — обильно покройте салат тертыми белками, создавая эффект воздушного облака. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа.

