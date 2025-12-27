Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 18:32

Готовлю на праздничный стол на замену приевшимся блюдам: салат «Афоня» с копченым сыром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте сытный и пикантный салат «Афоня» с копченым сыром — он станет звездой любого застолья. Всегда готовлю его на праздничный стол на замену приевшимся блюдам.

Вкус получается ярким и многогранным: нежная курица, кисло-соленые огурцы, сливочные яйца, острая и сладковатая морковь создают насыщенную основу, которую венчает дымчатый, солоноватый аромат сыра. Это блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Вам понадобится: 300 г куриной грудки, 3–4 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 200 г моркови по-корейски, 150 г копченого колбасного сыра, майонез. Выкладывайте слои в салатник или на плоское блюдо, слегка промазывая каждый, кроме последнего, майонезом: 1-й слой — разобранная на волокна куриная грудка, 2-й — мелко нарезанные маринованные огурцы, 3-й — тертые яйца, 4-й — морковь по-корейски. Верхний, завершающий слой — обильно покройте салат тертым на мелкой терке копченым сыром, не смазывая его. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Курочка-умничка»: сочетание продуктов — фантастическое.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю свиную рульку по-корейски — тающая текстура и глубокий пряно-сладкий вкус: идеальное блюдо на Новый год
Общество
Готовлю свиную рульку по-корейски — тающая текстура и глубокий пряно-сладкий вкус: идеальное блюдо на Новый год
Можно пить шампанское, а не стоять у плиты. Новогодний мясной рулет в тесте — это и горячее, и гарнир
Общество
Можно пить шампанское, а не стоять у плиты. Новогодний мясной рулет в тесте — это и горячее, и гарнир
Новый год с изюминкой: готовим салат с мандаринами — гости не догадаются о секретном ингредиенте!
Общество
Новый год с изюминкой: готовим салат с мандаринами — гости не догадаются о секретном ингредиенте!
Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет
Общество
Новогодний хит, который просят повторить. Салат-кольцо «Рубин» — люблю его за яркий вкус и бесподобный цвет
Закусываю по правилам: как не испортить вкус элегантного вина
Семья и жизнь
Закусываю по правилам: как не испортить вкус элегантного вина
рецепты
салаты
Новый год
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Готовлю на праздничный стол на замену приевшимся блюдам: салат «Афоня» с копченым сыром Приготовьте сытный и пикантный салат «Афоня» с копченым сыром — он станет звездой любого застолья. Всегда готовлю его на праздничный стол на замену приевшимся салатам.
300 г куриной грудки
3-4 маринованных огурца
3 вареных яйца
200 г моркови по-корейски
150 г копченого колбасного сыра
майонез
>
Выкладывайте слои в салатник или на плоское блюдо, слегка промазывая каждый, кроме последнего, майонезом.
1-й слой — разобранная на волокна куриная грудка, 2-й — мелко нарезанные маринованные огурцы, 3-й — тертые яйца, 4-й — морковь по-корейски.
Верхний, завершающий слой — обильно покройте салат тертым на мелкой терке копченым сыром, не смазывая его.
Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.