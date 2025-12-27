Готовлю на праздничный стол на замену приевшимся блюдам: салат «Афоня» с копченым сыром

Приготовьте сытный и пикантный салат «Афоня» с копченым сыром — он станет звездой любого застолья. Всегда готовлю его на праздничный стол на замену приевшимся блюдам.

Вкус получается ярким и многогранным: нежная курица, кисло-соленые огурцы, сливочные яйца, острая и сладковатая морковь создают насыщенную основу, которую венчает дымчатый, солоноватый аромат сыра. Это блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Вам понадобится: 300 г куриной грудки, 3–4 маринованных огурца, 3 вареных яйца, 200 г моркови по-корейски, 150 г копченого колбасного сыра, майонез. Выкладывайте слои в салатник или на плоское блюдо, слегка промазывая каждый, кроме последнего, майонезом: 1-й слой — разобранная на волокна куриная грудка, 2-й — мелко нарезанные маринованные огурцы, 3-й — тертые яйца, 4-й — морковь по-корейски. Верхний, завершающий слой — обильно покройте салат тертым на мелкой терке копченым сыром, не смазывая его. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа.

