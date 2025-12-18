Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:31

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Однозначно буду готовить этот салат «Курочка-умничка» на Новый год. Сочетание продуктов — фантастическое: нежная копченая курица, сочные помидоры, сливочный сыр и взрыв хрустящих сухариков с пикантными маковыми зернами.

Рецепт: для начала приготовьте сухарики — нарежьте 200 г батона кубиками, сбрызните маслом, добавьте соль и сушеный чеснок, запеките при 180 °C до хруста. Для салата нарежьте 300 г копченой курицы соломкой, 4 вареных яйца кубиками, 2 помидора очистите от кожицы и семян, мякоть мелко нарежьте, 150 г твердого сыра натрите. Обжарьте 1 ст. л. мака на сухой сковороде до аромата. Выкладывайте слои на блюдо, промазывая майонезом: курица, яйца, помидоры, сыр. Дайте пропитаться 1–2 часа. Перед подачей густо покройте салат сухариками и посыпьте обжаренным маком.

Это блюдо гарантирует восторг гостей и станет хитом праздника.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Шапка Мономаха» с чесночной пропиткой: нежнятина из продуктов, которые всегда есть дома.

Проверено редакцией
Читайте также
Собираю «Мимозу» по-японски. Кинула в салатник крабовых палочек: получается нежнее и изящнее классики
Общество
Собираю «Мимозу» по-японски. Кинула в салатник крабовых палочек: получается нежнее и изящнее классики
Салат «Изумруд» подаю на Новый год вместе с мясными: не знаю, в чем его сила, но его съедают первым
Общество
Салат «Изумруд» подаю на Новый год вместе с мясными: не знаю, в чем его сила, но его съедают первым
Тыква и кокосовое молоко вместо сливок: этот соус для пасты поражает нежностью и легкостью
Общество
Тыква и кокосовое молоко вместо сливок: этот соус для пасты поражает нежностью и легкостью
Готовить тирамису проще простого: попробуйте новогодний вариант с апельсинами
Общество
Готовить тирамису проще простого: попробуйте новогодний вариант с апельсинами
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Общество
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.