Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Однозначно буду готовить этот салат «Курочка-умничка» на Новый год. Сочетание продуктов — фантастическое: нежная копченая курица, сочные помидоры, сливочный сыр и взрыв хрустящих сухариков с пикантными маковыми зернами.

Рецепт: для начала приготовьте сухарики — нарежьте 200 г батона кубиками, сбрызните маслом, добавьте соль и сушеный чеснок, запеките при 180 °C до хруста. Для салата нарежьте 300 г копченой курицы соломкой, 4 вареных яйца кубиками, 2 помидора очистите от кожицы и семян, мякоть мелко нарежьте, 150 г твердого сыра натрите. Обжарьте 1 ст. л. мака на сухой сковороде до аромата. Выкладывайте слои на блюдо, промазывая майонезом: курица, яйца, помидоры, сыр. Дайте пропитаться 1–2 часа. Перед подачей густо покройте салат сухариками и посыпьте обжаренным маком.

Это блюдо гарантирует восторг гостей и станет хитом праздника.

