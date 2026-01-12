Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки

Россия установила новый рекорд по объему подписанных экспортных контрактов на поставки военной техники, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, по итогам 2025 года их общая стоимость составила $70 млрд.

Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает, — сказал он.

В ходе общения с главой РФ Мантуров также отметил, что новые образцы российской военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале. Стороны также обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификация продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.

До этого Мантуров сообщил, что российская тяжелая ракета «Ангара-А5» в 2025 году впервые выполнила запуск спутника для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, а не с Байконура. Информация взята из его доклада Путину.