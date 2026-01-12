Стало известно, сколько китайцев учатся в России Посол КНР Ханьхуэй: в российских вузах учатся 66 тыс. граждан КНР

В российских вузах обучаются 66 тыс. граждан КНР, а в китайских — 21 тыс. россиян, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что объемы студенческого обмена между Россией и Китаем продолжают расти.

Эти студенты являются не только проводниками знаний, но и формируют дружбу новому поколению, укрепляя гуманитарные связи на уровне обществ, — сказал он.

Ханьхуэй также сообщил, что две страны уже сформировали 15 альянсов высших учебных заведений, в которые входят более 800 университетов. Кроме того, в Китае реализуется 138 совместных образовательных программ на уровне бакалавриата и выше.

