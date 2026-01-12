Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 14:08

Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана

Зиганшин назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана

Рустам Минниханов Рустам Минниханов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Азат Зиганшин назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана, следует из подписанного раисом республики Рустамом Миннихановым указа. До назначения на пост министра Зиганшин был депутатом Госсовета Татарстана.

В составе седьмого созыва парламента он входил в комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Он также избирался в шестой созыв Госсовета с 2019 по 2024 годы. С 2013 года Зиганшин возглавляет АО «Татагролизинг».

Пост министра экологии республики занимал Александр Шадриков, который находился на этой должности с 2018 года до января 2026 года. В сентябре 2025 года после выборов раиса Татарстана Шадриков был переназначен на должность.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его старший сын Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности зампреда правительства региона, сохранив при этом пост министра спорта. Одновременно было объявлено о назначении на аналогичную должность и. о. зампреда правительства Ахмеда Дудаева, который продолжит курировать сферу национальной политики, внешних связей, печати и информации.

