Не пирог, а золото: пышный бисквит и сладкая творожная начинка — повторит даже новичок в выпечке

Этот пышный бисквитный пирог со сладкой творожной начинкой приготовит даже новичок в выпечке. Его вкус — это идеальный дуэт: воздушный влажный бисквит, который тает во рту, и кремовая начинка с ванильными нотками. Не пирог, а золото!

Для бисквита вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, щепотка соли, ванилин. Для творожной начинки: 400 г мягкого творога (5–9%), 1 яйцо, 80–100 г сахара, 1 ст. л. манки или крахмала, ванилин, цедра лимона по желанию. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму (22–24 см) смажьте маслом и присыпьте мукой. Для бисквита яйца с сахаром и солью взбейте миксером в густую светлую массу, увеличившуюся в объеме в 3-4 раза. Аккуратно движениями снизу вверх введите просеянную муку. Тесто вылейте в форму. Для начинки просто смешайте все ингредиенты до однородности вилкой или блендером. Аккуратно ложкой выложите творожную массу поверх бисквитного теста в форме, стараясь распределить ровным слоем, не смешивая слои. Выпекайте 35–45 минут.

После выпекания не открывайте духовку! Оставьте пирог внутри с приоткрытой дверцей на 15–20 минут, чтобы он медленно остыл и не опал.

