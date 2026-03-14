14 марта 2026 в 13:28

Хрустящий пирог из тертого картофеля с грибами: выручает в пост — можно и на ужин, и к чаю подать

Хрустящий пирог из тертого картофеля с грибами — это сытное и необычное блюдо, которое отлично выручает в Великий пост — можно и на ужин, и к чаю подать.

Картофельная корочка и сочные грибы с луком внутри создают идеальный дуэт, который понравится даже тем, кто не соблюдает пост.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: для основы — 4-5 крупных картофелин, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Для начинки: 400 г шампиньонов, 2 луковицы, соль, перец, зелень,.

Как приготовить

Для начинки лук и грибы нарежьте кубиками, обжарьте на масле до готовности, посолите, поперчите, добавьте зелень. Картофель натрите на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте муку, соль, перец, перемешайте.

В форму для запекания, смазанную маслом, выложите половину картофельной массы, сформировав бортики. Выложите грибную начинку, накройте оставшейся картофельной массой, разровняйте. Сбрызните верх маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40-50 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячим.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
