Шоколадный кекс с грушей: изумительный десерт — рецепт без причуд и лишних трат

Шоколадный кекс с грушей: изумительный десерт — рецепт без причуд и лишних трат

Приготовьте шоколадный кекс с целыми грушами — изумительный десерт, который удивит красотой среза. Рецепт прост — без причуд и лишних трат!

Вам понадобится: 2–3 небольшие твердые груши, 150 г муки, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для глазури: 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. сливок.

Рецепт: взбейте мягкое масло с сахаром, добавьте яйца. Просейте муку, какао, разрыхлитель и соль, соедините с масляной смесью до однородного теста. Форму для выпечки (диаметром 20 см) смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте. Воткните очищенные от кожуры груши вертикально, хвостиками вверх, равномерно распределив по форме. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут. Для глазури растопите сахар на сковороде до карамельного цвета, снимите с огня, добавьте масло и сливки, размешайте. Готовый остывший кекс полейте карамелью.

Вкус — это влажный, насыщенный шоколад, в котором тают сочные, нежные кусочки запеченной груши, а карамель добавляет изысканную сладость. Празднично и очень просто!

Ранее стало известно, как приготовить чизкейк с грушей и творогом: в нем идеально все — мало калорий и праздничный вид.