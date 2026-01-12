Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:56

Критик предрек Степаненко славу Кадышевой

Телекритик Горбунов: аудитория зумеров полюбила Степаненко, как Кадышеву

Елена Степаненко Елена Степаненко Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В карьере юмористки Елены Степаненко намечается подъем, ведь сейчас, подобно Кадышевой, она со своими монологами завирусилась в соцсетях и любима аудиторией зумеров, рассказал NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. Он считает, что аудитория молодых людей доросла до уровня скетчей артистки, потому что обрела подобный жизненный опыт.

Мода циклична. Сейчас, подобно моде на Кадышеву, вернулась мода на Степаненко. Зумеры доросли до монологов про женскую долю, где высмеиваются отношения с мужем, свекровью, свадьбы, разводы. Аудитория Степаненко, конечно, не подростки, у которых клиповое мышление, они быстро листают ленту. Чтобы посмотреть монолог юмористки, нужно сосредоточится. Ее смотрят люди, которые какой-то опыт уже получили и понимают, что действительно здесь смешно, — сказал Горбунов.

Горбунов считает, что после своего выступления в новогодних эфирах Степаненко будет в дальнейшем занимать больше экранного времени. Вполне может появиться в «Аншлаге», сборных концертах. Или даже получить свое собственное шоу, подобно тому, которое у нее было в 2020-м. До того, как юмористка тогда покинула Россию, она вела «Шоу Елены Степаненко» на «России 1».

Ранее юмористка Елена Степаненко представила новый номер в программе «Утренняя почта». Ее появление в этой телепередаче стало сюрпризом для поклонников, отметивших, что 72-летняя артистка заметно похудела и помолодела.

Елена Степаненко
юмор
Надежда Кадышева
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.