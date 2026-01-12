Критик предрек Степаненко славу Кадышевой

В карьере юмористки Елены Степаненко намечается подъем, ведь сейчас, подобно Кадышевой, она со своими монологами завирусилась в соцсетях и любима аудиторией зумеров, рассказал NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. Он считает, что аудитория молодых людей доросла до уровня скетчей артистки, потому что обрела подобный жизненный опыт.

Мода циклична. Сейчас, подобно моде на Кадышеву, вернулась мода на Степаненко. Зумеры доросли до монологов про женскую долю, где высмеиваются отношения с мужем, свекровью, свадьбы, разводы. Аудитория Степаненко, конечно, не подростки, у которых клиповое мышление, они быстро листают ленту. Чтобы посмотреть монолог юмористки, нужно сосредоточится. Ее смотрят люди, которые какой-то опыт уже получили и понимают, что действительно здесь смешно, — сказал Горбунов.

Горбунов считает, что после своего выступления в новогодних эфирах Степаненко будет в дальнейшем занимать больше экранного времени. Вполне может появиться в «Аншлаге», сборных концертах. Или даже получить свое собственное шоу, подобно тому, которое у нее было в 2020-м. До того, как юмористка тогда покинула Россию, она вела «Шоу Елены Степаненко» на «России 1».

Ранее юмористка Елена Степаненко представила новый номер в программе «Утренняя почта». Ее появление в этой телепередаче стало сюрпризом для поклонников, отметивших, что 72-летняя артистка заметно похудела и помолодела.