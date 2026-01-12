Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 07:30

Шоколадный кекс с жидкой серединкой в микроволновке: вкуснятина с какао за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Шоколадный кекс с жидкой серединкой — этот десерт выглядит как из кофейни, а готовится буквально за несколько минут. Никакой духовки, сложных техник и долгого ожидания — внутри получается та самая теплая шоколадная «лава». Идеальный вариант, когда хочется сладкого здесь и сейчас.

Ингредиенты (на 2 порции): яйца — 2 шт., ванильный экстракт — 1 ч. л., какао-порошок — 25 г, сливочное масло — 40 г, миндальная мука — 10–20 г, эритрит или сахар — по вкусу, разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приготовление: в миске смешайте какао, подсластитель и разрыхлитель. В другой емкости взбейте яйца, добавьте ваниль и растопленное сливочное масло. Соедините сухую и жидкую массы, вмешайте миндальную муку до однородности. Формочки смажьте маслом, разлейте тесто и готовьте в микроволновке 1–1,5 минуты. Центр должен остаться мягким и слегка текучим. Дайте кексу постоять минуту и подавайте сразу. Нежный, насыщенный и с идеальной серединкой — десерт, который всегда удается.

Ранее мы делились рецептом меренгового рулета. Это простая и эффектная вкусняшка к чаю.

