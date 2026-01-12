Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 19:05

Забудьте про обычную лазанью! Пастичо — это сочнее, острее и сытнее. Секрет в специях. Карибский рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вкус пастичо — это идеальный баланс. Нежный молочный бешамель смягчает яркую пряную остроту томатно-мясного соуса, а толстые листы пасты становятся нейтральной основой для этого великолепия.

Для мясного соуса: в глубокой сковороде разогреваю 2 ст. л. масла. Обжариваю нарезанную луковицу и 2 зубчика чеснока до мягкости. Добавляю 500 г говяжьего фарша, обжариваю до румяности. Вливаю 400 г протертых помидоров в собственном соку, добавляю 1 ч. л. сушеного орегано, 0,5 ч. л. кумина, щепотку кайенского перца, соль и черный перец по вкусу. Тушу 15–20 минут.

Для соуса бешамель: в сотейнике растапливаю 60 г сливочного масла, вмешиваю 60 г муки и жарю 1-2 минуты. Постепенно, помешивая венчиком, вливаю 600 мл молока. Варю до загустения. Снимаю с огня, добавляю щепотку мускатного ореха, соль и 100 г тертого сыра (типа пармезан).

В глубокой форме для запекания собираю пастичо: тонкий слой бешамели на дно, затем листы пасты для лазаньи (200–250 г), половина мясного соуса, часть бешамели. Повторяю слой. Верхним должен быть соус бешамель. Щедро посыпаю 150 г тертого сыра моцарелла.

Накрываю форму фольгой и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут до золотистой сырной корочки. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Пир на весь мир из одной сковороды и куска теста: это халяка из Каракаса. Сытнее и вкуснее не придумаешь
Общество
Пир на весь мир из одной сковороды и куска теста: это халяка из Каракаса. Сытнее и вкуснее не придумаешь
Забыла про фаршированные перцы. На ужин готовлю зразы «Праздничный венок» с грибами и гречкой
Общество
Забыла про фаршированные перцы. На ужин готовлю зразы «Праздничный венок» с грибами и гречкой
Салат «Зимняя стужа» — идеальное сочетание вкусов: нужно лишь 5 минут и 3 ингредиента
Общество
Салат «Зимняя стужа» — идеальное сочетание вкусов: нужно лишь 5 минут и 3 ингредиента
Драники готовлю не простые, а с сюрпризом внутри: мой рецепт сытного завтрака — восторг обеспечен
Общество
Драники готовлю не простые, а с сюрпризом внутри: мой рецепт сытного завтрака — восторг обеспечен
В Госдуме разоблачили «секретное» оружие США для захвата Мадуро
Власть
В Госдуме разоблачили «секретное» оружие США для захвата Мадуро
еда
рецепты
мясо
сыры
Венесуэла
Карибское море
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-сити»
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.