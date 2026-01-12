Забудьте про обычную лазанью! Пастичо — это сочнее, острее и сытнее. Секрет в специях. Карибский рецепт

Вкус пастичо — это идеальный баланс. Нежный молочный бешамель смягчает яркую пряную остроту томатно-мясного соуса, а толстые листы пасты становятся нейтральной основой для этого великолепия.

Для мясного соуса: в глубокой сковороде разогреваю 2 ст. л. масла. Обжариваю нарезанную луковицу и 2 зубчика чеснока до мягкости. Добавляю 500 г говяжьего фарша, обжариваю до румяности. Вливаю 400 г протертых помидоров в собственном соку, добавляю 1 ч. л. сушеного орегано, 0,5 ч. л. кумина, щепотку кайенского перца, соль и черный перец по вкусу. Тушу 15–20 минут.

Для соуса бешамель: в сотейнике растапливаю 60 г сливочного масла, вмешиваю 60 г муки и жарю 1-2 минуты. Постепенно, помешивая венчиком, вливаю 600 мл молока. Варю до загустения. Снимаю с огня, добавляю щепотку мускатного ореха, соль и 100 г тертого сыра (типа пармезан).

В глубокой форме для запекания собираю пастичо: тонкий слой бешамели на дно, затем листы пасты для лазаньи (200–250 г), половина мясного соуса, часть бешамели. Повторяю слой. Верхним должен быть соус бешамель. Щедро посыпаю 150 г тертого сыра моцарелла.

Накрываю форму фольгой и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут до золотистой сырной корочки. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

