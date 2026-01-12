Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:54

«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США

Правительство Гренландии пообещало усилить меры безопасности в противовес США

Фото: Julia Wäschenbach/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Правительство Гренландии усилит меры обороны острова под эгидой Североатлантического альянса, заявили в кабинете министров. В сообщении, которое опубликовано на сайте, уточнили, что решение принято на фоне желания США установить территориальный контроль.

США вновь подтвердили свое желание взять Гренландию под свой контроль. Правительственная коалиция в Гренландии ни в коем случае не может с этим смириться. Гренландия является частью Королевства Дания. Как часть содружества, Гренландия является членом НАТО, и поэтому оборона Гренландии должна осуществляться под эгидой НАТО, — подчеркнули в правительстве.

Ранее в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».

Следом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп выдвигает абсурдные тезисы по вопросу Гренландии. По его словам, утверждения американского лидера находятся «за пределами реального».

США
Гренландия
НАТО
Дания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это просто добьет ее». Зачем Трампу Гренландия и при чем здесь Россия
«Черная жара» погубила тысячи летучих лисиц
В Раде потребовали запретить школьникам учиться на русском
Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов
Алонсо покинул «Реал»
В Госдуме назвали главного бенефициара протестов в Иране
Российские туристы получат помощь после крушения катера на Пхукете
Россиянам рассказали, как восстановить организм после новогодних каникул
Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России
Варшавский суд вынес отказ по скандальному делу археолога Бутягина
Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии
План Б по Украине, как живет Богатырев в Таиланде: что будет дальше
Экономист назвал универсальное правило, которое защитит от мошенников
Около 15 тыс. медсестер вышли на улицы за высокими зарплатами
Военэксперт оценил эффективность тактики просачивания
Шойгу подтвердил готовность Москвы углублять отношения с Тегераном
Сельдь и апельсины на одной тарелке: звучит смело, но это вкусно
Тренер назвал главную проблему фигуристки Яметовой
Вкусный салат из рыбы: рецепт с горбушей, горошком и корейской морковью
Адвокаты Мадуро рассказали о тюремных условиях их доверителя
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество

Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.