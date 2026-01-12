«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США Правительство Гренландии пообещало усилить меры безопасности в противовес США

Правительство Гренландии усилит меры обороны острова под эгидой Североатлантического альянса, заявили в кабинете министров. В сообщении, которое опубликовано на сайте, уточнили, что решение принято на фоне желания США установить территориальный контроль.

США вновь подтвердили свое желание взять Гренландию под свой контроль. Правительственная коалиция в Гренландии ни в коем случае не может с этим смириться. Гренландия является частью Королевства Дания. Как часть содружества, Гренландия является членом НАТО, и поэтому оборона Гренландии должна осуществляться под эгидой НАТО, — подчеркнули в правительстве.

Ранее в Белом доме заявили, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол ООН. Вашингтон призвал в отношениях с островом к «гостеприимству, а не враждебности».

Следом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп выдвигает абсурдные тезисы по вопросу Гренландии. По его словам, утверждения американского лидера находятся «за пределами реального».