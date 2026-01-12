Атака США на Венесуэлу
Купание в источнике обернулось для туриста кошмаром

Турист заразился бластоцистозом после купания в священном источнике на Бали

Турист подхватил опасную инфекцию после обряда в священном источнике на Бали и год боролся с последствиями, передает Telegram-канал Baza. Спустя полгода после купания в водном храме Тирта Эмпул на его коже появились обильные высыпания, включая крапивницу, нестерпимый зуд и акне.

Спустя время состояние мужчины резко ухудшилось: отказал ЖКТ, перестала работать поджелудочная железа, появилась бессонница. Врачи полгода не могли определить причину, пока не выявили паразитов, которые вызывают бластоцистоз. На протяжении года он проходил лечение, временами болезнь возвращалась. В настоящее время он идет на поправку.

До этого женщина чуть не лишилась ноги после укуса трехсантиметровой медузы на пляже Пепперминт-Гроув в Австралии. Она почувствовала острое жжение в ноге, но проигнорировала этот момент и продолжила отдыхать. Однако через некоторое время конечность почернела, и женщину пришлось госпитализировать.

Ранее появилась информация, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Изменения затрагивают все сферы — от концепции «все включено» и меню в ресторанах до языка общения в отелях.

