«Ухудшенный вариант»: военэксперт о британских ракетах Nightfall для ВСУ

Баллистические ракеты Nightfall, которые Великобритания планирует поставить Украине, можно считать ухудшенной версией крылатых ракет Storm Shadow, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что в случае передачи этого оружия украинской армии у российских систем противовоздушной обороны не будет проблем с его уничтожением.

Великобритания ее якобы разрабатывает для ВСУ. Я думаю, что это старые наработки, которые они реанимировали ввиду отсутствия ракет, которые можно было бы поставить для Украины. Дальность этой ракеты составляет 500 километров. Это те же Storm Shadow, только ухудшенный вариант. Я думаю, что в течение 2026 года они планируют наладить производство и начать их поставки на Украину. Все наши противовоздушные средства, начиная от «Панциря» и заканчивая С-400, видят эту ракету и способны ее сбивать, — объяснил Матвийчук.

Военэксперт подчеркнул, что сейчас ВСУ не получают ракеты Storm Shadow, которые ранее передавали Великобритания и Франция. При этом серийных поставок ракет Nightfall пока тоже нет, добавил он.

Великобритания и Франция поставляли Украине ракеты Storm Shadow, но они закончились, или уже идут какие-то ограничения на их поставку. Это ракета «Черная ночь» (Nightfall. — NEWS.ru). Это разработка конца 1970 — 1980 годов, и она принималась на вооружение. Она имеет инерционную систему наведения и систему наведения по спутнику. Да, имеет двухсоткилограммовую боеголовку. Но дело в том, что серийных поставок пока еще нет, — резюмировал Матвийчук.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобритания готовится разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall с дальностью полета до 300 миль (480 км). По данным газеты, ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг.