12 января 2026 в 19:02

Троих россиян с задержанного судна не выпустили из Финляндии

Трое россиян с судна Fitburg остаются в Финляндии с запретом на выезд

Хельсинки, Финляндия Хельсинки, Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Трое российских граждан с освобожденного из-под ареста судна Fitburg по-прежнему не могут покинуть Финляндию, пишет РИА Новости. Посольство России в Хельсинки поддерживает связь с россиянами и их родственниками.

В Финляндии по-прежнему остаются трое россиян (капитан и два помощника), в отношении которых действует запрет на выезд из страны. На время следственных действий они будут проживать в гостинице в Хельсинки, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что Финляндия освободила грузовое судно Fitburg. Сухогруз, следовавший из Санкт-Петербурга в Израиль, арестовали в рамках расследования повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллином, проходящего по дну Финского залива. На момент задержания на его борту находились 14 граждан России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала заявление, в котором обвинила Россию в якобы повреждении подводных кабелей в Балтийском море. При этом дипломат не привела никаких конкретных доказательств. Она заявила, что критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа.

