Чизкейк с грушей и творогом: в нем идеально все — мало калорий и праздничный вид

Попробуйте невероятно нежный чизкейк с грушей и творогом, который станет вашим любимым десертом без вреда для фигуры. В нем идеально все — мало калорий и праздничный вид!

Для основы измельчите 100 г овсяного печенья, смешайте с яичным белком и выложите в форму. Для начинки взбейте блендером 500 г обезжиренного творога, 2 яйца, 100 г натурального йогурта, 30 г кукурузного крахмала и сахарозаменитель по вкусу. 2 спелые груши очистите, одну нарежьте кубиками и вмешайте в творожную массу, вторую нарежьте дольками для украшения. Выложите начинку на основу, разровняйте и украсьте дольками груши. Выпекайте 40‒50 минут при 180 °C до золотистой корочки, затем оставьте в выключенной духовке до полного остывания.

Калорийность готового чизкейка составляет около 140 ккал на 100 граммов. Вкус этого десерта — нежная творожная текстура с тонкими нотами ванили, сочными кусочками груши и хрустящей основой из овсяного печенья. Чизкейк получается достаточно сладким благодаря натуральной сладости груш, но при этом легким и воздушным.

