07 декабря 2025 в 09:39

Тот самый нью-йоркский чизкейк: на вид — шикарно, а готовится невероятно просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Несмотря на сложный вид, этот чизкейк вполне доступен для домашнего приготовления. Главное — точно следовать рецепту и не пропускать этап охлаждения.

Для основы 300 г шоколадного печенья измельчаю в крошку, смешиваю с 50 г растопленного сливочного масла и 25 мл молока. Утрамбовываю массу в разъемную форму диаметром 18 см. Для начинки 650 г творожного сыра смешиваю с 15 г кукурузного крахмала, 150 г сахара, 70 мл сливок, 0,5 ч. л. ванильного экстракта и 3 яйцами. Добавляю 105 г растопленного белого шоколада и тщательно перемешиваю. Выливаю начинку на основу и выпекаю на водяной бане при 130°C около 1,5 часа. Даю чизкейку полностью остыть и убираю в холодильник минимум на 8 часов. Для карамели 150 г сахара растапливаю на сковороде до золотистого цвета, вливаю 150 мл горячих сливок, снимаю с огня, добавляю 30 г сливочного масла, щепотку соли и 150 г жареного арахиса. Охлаждаю карамель до комнатной температуры и выливаю на поверхность чизкейка перед подачей.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

