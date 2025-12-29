Любую рыбу на праздники готовлю только так: даже минтай получается великолепен с этим рецептом

Любую рыбу на праздники готовлю только так: даже минтай получается великолепен с этим рецептом

Любую рыбу на праздники готовлю только так. Даже минтай с этим рецептом получается великолепен! Блюдо простое, но всегда впечатляет вкусом и внешним видом.

Горячее получается невероятно нежным: сочная рыба, пропитанная соками сладковатых овощей, в сливочно-сырном соусе.

Вам понадобится: 4–5 тушек минтая или другой рыбы (разморозить, почистить, можно нарезать на куски), 2 крупные луковицы (нарезать полукольцами), 2 моркови (натереть на крупной терке), 200 г сметаны, 100 г твердого сыра (натереть), соль, перец, растительное масло для жарки. Лук и морковь обжарьте на масле до мягкости. Форму для запекания смажьте маслом. Половину зажарки выложите на дно формы. Сверху разложите подготовленного минтая, посолите и поперчите. Накройте рыбу оставшейся зажаркой. Смешайте сметану с половиной тертого сыра, посолите. Равномерно распределите эту смесь поверх овощей. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут. Затем достаньте форму, посыпьте блюдо оставшимся сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут до румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как на замену котлетам приготовить гнезда со сливочной начинкой: вкусно, и плиту от масла мыть не надо.