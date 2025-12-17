Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:28

Котлеты больше не жарю, делаю гнезда со сливочной начинкой: вкусно, и плиту от масла мыть не надо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша гнезда со сливочной начинкой. Это очень вкусно, просто и сокращает время на уборку — плиту от разбрызгавшегося масла отмывать не надо!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 яйцо, 1 луковица (мелко нарезать), соль, перец, паприка по вкусу. Для начинки: 150 г сметаны, 100 г твердого сыра (натереть), 2-3 зубчика чеснока (продавить), зелень укропа или петрушки (мелко порубить). Разогрейте духовку до 180 °C. В миске смешайте фарш, яйцо, лук, соль и специи, тщательно вымесите. Сформируйте из фарша небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и большим пальцем сделайте в каждом углубление — «гнездо». Для заливки смешайте сметану, тертый сыр, чеснок и зелень. Аккуратно заполните этой смесью углубления в фарше. Запекайте гнезда 25–30 минут до готовности фарша и золотистого цвета сырной шапки.

Блюдо получается невероятно сочным: ароматные мясные гнезда с хрустящими краями сочетаются с кремовой, пикантной и тягучей начинкой. Это простое, но эффектное блюдо, которое гарантированно соберет комплименты.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку «Капрезе»: с этим рецептом вы приготовите ужин как в ресторане.

Дарья Иванова
Д. Иванова
