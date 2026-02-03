Зимняя Олимпиада — 2026
Российская ПВО отразила вечернюю атаку ВСУ на четыре региона России

ПВО России сбила 16 дронов ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 16 украинских дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Он уточнил, что это произошло из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

До этого в Красноармейском районе Краснодарского края обломки БПЛА рухнули на территорию частного дома. По предварительной оценке, в результате никто не пострадал.

Кроме того, два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе Курской области. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

