Куриная грудка «Капрезе»: с этим рецептом вы приготовите ужин как в ресторане

Куриная грудка «Капрезе»: с этим рецептом вы приготовите ужин как в ресторане

С этим рецептом вы приготовите ужин как в ресторане! Куриная грудка «Капрезе» с томатами и моцареллой произведет впечатление своим вкусом и видом на каждого.

Вкус этого блюда — невероятно насыщенный: нежная курица пропитывается многогранным соусом с нотками базилика, сладостью меда и кислинкой бальзамика, а расплавленная моцарелла и сочные томаты добавляют свежести классического сочетания «Капрезе».

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 200 г моцареллы, 250 г помидоров черри, 2 ст. л. соуса песто, 1 ст. л. бальзамического соуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, соль, перец, базилик. Грудки разрежьте вдоль пополам, отбейте и выложите в форму. Смешайте для соуса: оливковое масло, мед, бальзамик, выдавленный чеснок, песто, соль и перец. Полейте курицу соусом. Сверху разложите разрезанные пополам томаты черри и моцареллу. Запекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить сочный куриный рулет для застолий: затмит колбасную нарезку на новогоднем столе.