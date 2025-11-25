Сочный куриный рулет для застолий: затмит колбасную нарезку на новогоднем столе

Этот сочный куриный рулет затмит колбасную нарезку на новогоднем столе! Его легко приготовить дома — идеально для застолий.

Для его приготовления вам понадобится: 1 кг куриного филе, 200 г шпика или бекона, 3 зубчика чеснока, 100 мл сливок, соль, перец и специи по вкусу. Куриное филе нарежьте пластами, отбейте через пищевую пленку, посолите, поперчите. Сливки смешайте с чесноком и специями. Получившимся соусом смажьте куриный пласт, равномерно разложите тонко нарезанный шпик. Аккуратно сверните мясо в плотный рулет, оберните его пищевой пленкой или рукавом для запекания, плотно завяжите концы. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 50–60 минут.

Дайте рулету полностью остыть под гнетом в холодильнике. Вкус — нежнейшее, сочное куриное мясо с ароматом чеснока и пряностей, в идеальном сочетании с копчеными нотками бекона. Это настоящий деликатес, который оценят все ваши гости!

