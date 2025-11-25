День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 20:48

Сочный куриный рулет для застолий: затмит колбасную нарезку на новогоднем столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот сочный куриный рулет затмит колбасную нарезку на новогоднем столе! Его легко приготовить дома — идеально для застолий.

Для его приготовления вам понадобится: 1 кг куриного филе, 200 г шпика или бекона, 3 зубчика чеснока, 100 мл сливок, соль, перец и специи по вкусу. Куриное филе нарежьте пластами, отбейте через пищевую пленку, посолите, поперчите. Сливки смешайте с чесноком и специями. Получившимся соусом смажьте куриный пласт, равномерно разложите тонко нарезанный шпик. Аккуратно сверните мясо в плотный рулет, оберните его пищевой пленкой или рукавом для запекания, плотно завяжите концы. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 50–60 минут.

Дайте рулету полностью остыть под гнетом в холодильнике. Вкус — нежнейшее, сочное куриное мясо с ароматом чеснока и пряностей, в идеальном сочетании с копчеными нотками бекона. Это настоящий деликатес, который оценят все ваши гости!

Ранее стало известно, как приготовить сырно-чесночную закуску из крабовых палочек: вкуснее салатов и тарталеток.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее тарталеток и канапе: рулет из селедки, он сводит с ума — бюджетная закуска на Новый год
Общество
Вкуснее тарталеток и канапе: рулет из селедки, он сводит с ума — бюджетная закуска на Новый год
Готовлю закусочный рулет на Новый год за 10 минут — из куриного фарша, сыра и бекона для праздника без хлопот
Общество
Готовлю закусочный рулет на Новый год за 10 минут — из куриного фарша, сыра и бекона для праздника без хлопот
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Общество
Сытная сковорода с грудкой, беконом и картофелем — «Таежная сказка»: рецепт праздничного ужина для всей семьи
Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично
Общество
Беру лаваш и накрываю праздничный стол! Закуска «Фейерверк» с гранатом. Получается очень вкусно и празднично
Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут
Семья и жизнь
Салат с копченой курицей и тайным ингредиентом: быстрый ужин за 15 минут
рулеты
рецепты
курица
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Стало известно, кто возглавил делегации на переговорах России и Украины
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Названо количество дронов, перехваченных российской ПВО
Фуршет без хлопот: простой рецепт сытных тарталеток
Политолог оценил перспективы выхода Польши из Евросоюза
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20 подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.