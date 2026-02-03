Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 20:31

Появились кадры последних минут жизни мальчика из Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент, когда подозреваемый в убийстве девятилетнего Паши везет ребенка на место убийства, передает 78.ru. На них видно, как белая Toyota Fortuner проезжает в сторону дома Петра Жилкина в Яльгелево.

Согласно предварительным данным, в тот момент мальчик мог еще быть жив. Однако после мощного удара по голове, ребенок, скорее всего, потерял сознание.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из замерзшего водоема вытащили тело, предположительно, девятилетнего мальчика, который был убит в Санкт-Петербурге. На место происшествия сразу же прибыли представители правоохранительных органов. Местные жители, проживающие в этом районе, наткнулись на необычный бугорок и решили проверить его. Оказалось, что это был рюкзак, предположительно принадлежавший пропавшему ребенку.

До этого сообщалось, что мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка, обвиняют в интересе к детской порнографии. Правоохранительные органы выявили на его цифровых устройствах множество материалов порнографического характера.

Санкт-Петербург
убийства
дети
кадры
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказании для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Робот-гуманоид установил мировой рекорд на беговой дорожке
На Кубе сообщили о новом температурном рекорде
В Европе раскрыли виновников затягивания конфликта на Украине
«Самая мерзкая страна»: Жириновский назвал главных врагов России
Россиянин получил срок за тройное нападение на женщин
Появились кадры последних минут жизни мальчика из Петербурга
США сбили иранский беспилотник в Аравийском море
Долина впервые отменила концерт после скандала: ее карьере точно конец?
Свитшот Эпштейна исчезает с маркетплейсов
Путин назвал способ повысить эффективность экономики России
Минкульт поставил точку в споре о Школе-студии МХАТ: Богомолов остается?
«Нам нужно добиться восстановления темпов»: Путин об экономике России
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.