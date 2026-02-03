Появились кадры последних минут жизни мальчика из Петербурга

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент, когда подозреваемый в убийстве девятилетнего Паши везет ребенка на место убийства, передает 78.ru. На них видно, как белая Toyota Fortuner проезжает в сторону дома Петра Жилкина в Яльгелево.

Согласно предварительным данным, в тот момент мальчик мог еще быть жив. Однако после мощного удара по голове, ребенок, скорее всего, потерял сознание.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области из замерзшего водоема вытащили тело, предположительно, девятилетнего мальчика, который был убит в Санкт-Петербурге. На место происшествия сразу же прибыли представители правоохранительных органов. Местные жители, проживающие в этом районе, наткнулись на необычный бугорок и решили проверить его. Оказалось, что это был рюкзак, предположительно принадлежавший пропавшему ребенку.

До этого сообщалось, что мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка, обвиняют в интересе к детской порнографии. Правоохранительные органы выявили на его цифровых устройствах множество материалов порнографического характера.