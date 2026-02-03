На Кубе сообщили о новом температурном рекорде Температура воздуха на Кубе впервые в истории упала до нуля

Температура воздуха на Кубе впервые в истории страны опустилась до нуля градусов, рассказали в Национальном институте метеорологии. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1996 году.

В 7:00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов. Это рекордный для страны уровень минимальной температуры. Прежний рекорд температуры на уровне 0,6 градуса был зафиксирован на станции Баиноа 18 февраля 1996 года, — сообщили в институте.

По информации метеорологов, температура воздуха на острове понизилась из-за воздействия холодных и сухих арктических масс. Также повлияли малая облачность и слабые ветра.

Ранее специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что Европа и север европейской части России в ближайшие недели окажутся под воздействием арктического холода и сильных осадков. Предполагалось, что в зону похолодания войдут Скандинавия, Прибалтика, Белоруссия и другие регионы. Эксперты пояснили, что причиной аномалии стал ослабленный полярный вихрь — огромный поток холодного воздуха вокруг Северного полюса.