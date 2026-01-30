Европу ждут морозы и сильные снегопады

Европа и север европейской части России в ближайшие недели окажутся под воздействием арктического холода и сильных осадков, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) со ссылкой на прогнозы немецкой службы. В зону похолодания войдут Скандинавия, Прибалтика, Белоруссия и другие регионы.

В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе. В число затронутых районов входят Норвегия, Швеция, Финляндия, европейская часть России (север), Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия (север), — говорится в сообщении.

Эксперты поясняют, что причиной аномалии стал ослабленный полярный вихрь — огромный поток холодного воздуха вокруг Северного полюса. Когда он теряет силу, морозный арктический воздух устремляется в средние широты, а теплый, наоборот, проникает в Арктику. Несмотря на общую тенденцию к потеплению зим с 1950 года, климатические изменения, по данным ВМО, могут провоцировать экстремальные погодные явления, включая периоды аномального холода.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что с 30 января по 3 февраля в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального похолодания. Среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов ниже обычного для этого времени года.