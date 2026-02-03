Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее

Беру обычные блины, сочный мясной фарш и яйцо для панировки — собираю сытные треугольники на сковороде. Идеальная выпечка для сытного завтрака, семейного ужина или удобной закуски в дорогу.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слегка хрустящие снаружи блинные конвертики и ароматная, сочная мясная начинка внутри, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для блинов: 500 мл молока, 3 яйца, 210 г муки, соль, сахар, масло; для начинки: 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец; для обжарки: 4 яйца, мука, масло. Приготовьте обычные тонкие блины. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и небольшим количеством воды для сочности.

Каждый блин разрежьте пополам. На одну половинку выложите столовую ложку фарша, заверните аккуратным треугольником. Обваляйте каждый треугольник в муке, затем во взбитом яйце и обжарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. После этого потушите под крышкой на сковороде или пропарьте в духовке под фольгой с добавлением небольшого количества воды 10-15 минут до полной готовности начинки. Подавайте горячими или холодными.

