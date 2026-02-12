Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:02

Круче любых беляшей: шанежки с мясом — улитки просто пальчики оближешь, а готовятся за считанные минуты

Фото: D-NEWS.ru
Эти шанежки всегда спасают, когда хочется сытного и домашнего, а времени совсем мало. Творожное тесто получается мягким и нежным, начинка — сочной, а румяная корочка делает их особенно аппетитными. Снаружи хрустящие, внутри — ароматное мясо. Такие «улитки» исчезают со стола быстрее пирожков и беляшей.

Ингредиенты: творог — 250 г, яйца — 2 шт., сода — 1 ч. л. (гашёная уксусом), мука — 2 стакана, растительное масло — 2 ч. л., фарш — по вкусу, соль — по вкусу, специи — по вкусу, подсолнечное масло — для жарки.

В миске смешивают творог, яйца, соду, растительное масло и постепенно подсыпают муку, замешивая мягкое тесто. Тесто раскатывают в пласт, равномерно выкладывают фарш со специями, сворачивают в плотный рулет и нарезают кусочками толщиной около 1 см. Заготовки слегка приплющивают и обжаривают в большом количестве разогретого масла до золотистой корочки с двух сторон. Подают горячими со сметаной или любимым соусом — просто, быстро и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом 3 классных супов без варки бульона. На основе плавленого сыра, с гренками, фрикадельками и овощами.

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

