12 февраля 2026 в 13:02

Варю и не могу остановиться: 3 классных супа без варки бульона — на основе плавленого сыра, с гренками, фрикадельками и овощами

Фото: D-NEWS.ru
Эти супы — настоящее спасение, когда хочется горячего и уютного, но без долгой варки бульона. Никаких костей и часов у плиты: всё обжариваем, заливаем кипятком. А финальный штрих — плавленый сыр, который делает вкус насыщенным и сливочным.

Сырный суп с гренками. Ингредиенты: картофель — 4 шт., вермишель — горсть, плавленый сыр — 1–2 шт., сливочное масло — 20 г, соль и перец — по вкусу, хлеб — для гренок, зелень. Картофель нарезают соломкой и слегка обжаривают на сливочном масле прямо в кастрюле до лёгкой румяности. Заливают кипятком (примерно 2 литра) и варят 10 минут. Добавляют вермишель, специи. В самом конце кладут нарезанный плавленый сыр и тщательно перемешивают до полного растворения. Хлеб обжаривают кубиками до хруста и подают суп с гренками и зеленью.

Сырный суп с фрикадельками. Ингредиенты: фарш — 400–500 г, яйцо — 1 шт., лук — 2 шт., морковь — 1 шт., картофель — 5 шт., плавленый сыр — 3 шт., соль, специи, растительное масло. Лук и морковь обжаривают до золотистости. Фарш смешивают с яйцом, специями и частью лука, формируют фрикадельки и быстро обжаривают до корочки. В кастрюлю выкладывают зажарку и фрикадельки, заливают кипятком. Добавляют картофель и варят до готовности. В конце кладут нарезанный сыр и размешивают до кремовой текстуры. Посыпают зеленью.

Сырный суп с шампиньонами и брокколи. Ингредиенты: шампиньоны — 5–7 шт., брокколи — 200 г, картофель — 1–2 шт., морковь — 1 шт., плавленый сыр — 2 шт., соль, масло. Грибы и морковь обжаривают до мягкости. Добавляют картофель и соцветия брокколи, слегка прогревают вместе. Заливают кипятком и варят около 10 минут. В самом конце сыр и перемешивают до однородности.

Ранее мы делились рецептом на День влюбленных. Печем пирожные «Сердечки»: простой рецепт к чаю, который поднимает настроение всем.

Проверено редакцией
