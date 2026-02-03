Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 21:50

Сына бывшего ливийского лидера убили на западе страны

В Ливии убит сын бывшего лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сейф аль-Ислам, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убит в городе Эз-Зинтан на западе страны, сообщает телеканал Libya al-Ahrar. По информации источника, мужчина подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности инцидента на данный момент не раскрываются.

В 2021 году аль-Ислам заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые, однако, были отложены. В 2023 году спецпредставитель генсека ООН по Ливии и глава миссии организации по поддержке в этой стране Абдулай Батили подтвердил, что сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру, если захочет.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщила, что частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, на его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. Правительство Ливии позже официально объявило трехдневный общенациональный траур. На тот период были приспущены государственные флаги, а официальные церемонии приостановлены. Власти также выразили глубокую скорбь в связи с утратой.

Ливия
убийства
сыновья
лидеры
